Was tun in Zeiten des Kontaktverbots? Eine Möglichkeit ist Gartenarbeit. Doch wohin mit dem Grünschnitt, war die Mülldeponie doch mehrere Wochen für den Besucherverkehr gesperrt. War. Vergangenen Mittwoch öffnete der städtische Umweltbetrieb UBZ die Deponie für drei Stunden, damit die Häcksler, Mäher, Umtopfer und Umgraber ihren Grünschnitt loswerden konnten. Ein enges Zeitfenster. 140 Hobbygärtner kamen mit ihren Autos (und Anhängern), sahen, warteten und warteten – luden ab und fuhren wieder davon. Fast bis zum Eingangstor staute sich die Autoschlange. Wer sich anstellte, musste sich bis zu einer Stunde gedulden. Der UBZ hatte vor langen Wartezeiten gewarnt. Wessen Geduldsfaden riss, kann zwischen Dienstag, und Donnerstag, jeweils von 16 bis 19 Uhr, erneut sein Glück versuchen. Von 13 bis 19 Uhr ist an den gleichen Tagen der Wertstoffhof in der Schlachthofstraße geöffnet.