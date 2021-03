Zweibrücken weist weiterhin recht niedrige Corona-Zahlen aus – auch im Deutschland-Vergleich. Nur fünf Städte oder Kreise in Deutschland haben eine geringere Inzidenz als Zweibrücken. Am Donnerstag lag die Inzidenz in der Rosenstadt bei 32, für Pirmasens bei 137. Der Landkreis Südwestpfalz hat eine Inzidenz von 100, was bedeutet, dass hier die strengeren Corona-Auflagen samt nächtlicher Ausgangssperre weiter bestehen.