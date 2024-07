Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, ist in Zweibrücken so niedrig wie noch nie: Das sagt Polizeichef Nicolai Zöller.

„Seit etlichen Jahren ist in Zweibrücken die Anzahl an Straftaten rückläufig“, zitierte Nicolai Zöller aus der Statistik. Beim Sommerempfang der Stadt am Freitagabend im Rosengarten sprach der Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken über die gefühlte und die reale Sicherheitslage vor Ort, wie sie sich aus Sicht der Ordnungshüter tatsächlich darstellt. Mit „insgesamt knapp über 2400“ habe die Anzahl an Straftaten in Zweibrücken im Jahr 2023 ihren bis dato niedrigsten Stand überhaupt erreicht. „Natürlich weiß ich, dass ,2400 Straftaten’ sich immer noch sehr viel anhört“, ergänzte Zöller: „In diese Statistik fließt aber auch jeder angezeigte Fall von Beleidigung und ähnlichen Delikten ein. Dagegen machen Kapitalverbrechen wie zuletzt die Tötungen in Bubenhausen den absolut kleinsten Teil aus. Selbstverständlich erregen solche Fälle besonders große Aufmerksamkeit und können dazu beitragen, dass das subjektiv empfundene Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung anders aussieht, als man laut der Faktenlage annehmen sollte.“

Das Bild zur Sicherheitslage, das sich in einer Stadt oder Region ergebe, sei mit den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort verbunden. „In Zweibrücken gibt es das Outlet – da bleibt es nicht aus, dass es dort zu Ladendiebstählen kommt, und die fließen dann in unsere Statistik ein. Und weil unsere Region an der Grenze zu Frankreich liegt, häufen sich hier die Aufbrüche von Geldautomaten. Denn die Täter kommen her, weil sie rasch ins Nachbarland flüchten können.“ Gleichwohl versicherte Zöller, dass heute „die Wahrscheinlichkeit, in Zweibrücken Opfer einer Straftat zu werden, so niedrig wie noch nie zuvor“ sei. Diese Wahrscheinlichkeit sei sogar die niedrigste in allen vergleichbaren Städten in Rheinland-Pfalz.

Am ZOB keine Schmuddelecken entstehen lassen

Mitgeprägt werde das sogenannte subjektive Sicherheitsempfinden durch äußere Faktoren. „Tagsüber wirken Straßen oder Parks, die hell sind und in denen lachende Kinder spielen, sicherer als dieselben Orte, wenn es dunkel ist und Schatten sich ausbreiten“, hat Zöller beobachtet.

Angesprochen auf den beabsichtigten Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs ZOB, riet der Polizeichef, dafür zu sorgen, dass das Areal hell ausgeleuchtet wird, dass man auf Sauberkeit achten und Schmuddelecken möglichst gar nicht erst entstehen lassen solle. Den ZOB, so Zöller, habe die Zweibrücker Polizei durchaus „im Fokus. Das ist halt ein wichtiger Treffpunkt. Ein Ort, an dem viel mehr Menschen zusammenkommen als anderswo. Deshalb passieren dort auch mehr Straftaten als an anderen Stellen im Stadtgebiet. Aber als außergewöhnlich gefährlich können wir den Zentralen Omnibusbahnhof nicht bezeichnen. Und als Kriminalitätsschwerpunkt schon gar nicht. Aber ich weiß, dass viele Leute dort trotzdem ein latentes Unwohl-Gefühl haben.“ Das sei ihm und seinen Kollegen bewusst, erklärte der Leiter der Polizeiinspektion. „Deshalb gehen wir da am ZOB weiterhin ran. Und wir werden auch dranbleiben.“

Die Mediothek könnte helfen

Nicolai Zöller empfiehlt, bei einer Umgestaltung des Busbahnhofs dafür zu sorgen, dass Passanten sich dort möglichst wenig allein fühlen. „Da kann schon eine Außenbestuhlung vor Gaststätten helfen. Dann weiß ich, dort sind Menschen, und die sehen, was hier gerade geschieht.“ Insofern könne die Ansiedlung einer Mediothek im angrenzenden ehemaligen City-Outlet durchaus für Belebung und damit auch für mehr Öffentlichkeit sorgen.