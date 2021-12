Menschen machen eine Stadt aus

Wenn man die Menschen in Zweibrücken und Umgebung fragt, warum sie hier leben, dann erntet man oft einen ungläubigen Blick als Antwort. Er soll sagen: „Ei, weil’s mir hier so gut gefällt.“ Als die RHEINPFALZ noch regelmäßig repräsentative Meinungsumfragen machte, zeigte sich eine außerordentliche Zufriedenheit der Bewohner mit Zweibrücken und dem Zweibrücker Land. Statt eines Jahresrückblicks haben wir Menschen blicken und sprechen lassen: Was macht Zweibrücken für Sie aus? Die Antworten sehen Sie hier und auf den folgenden beiden Seiten, auch in den nächsten Tagen.

Alle Fotos: Moschel