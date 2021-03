Die Stadt Zweibrücken liegt in der Liste der deutschen Städte und Kreise mit der niedrigsten Inzidenz auf Platz zwölf. Nur eine Pfälzer Stadt liegt noch besser: Kaiserslautern auf Platz zehn. In Zweibrücken wird die Inzidenz derzeit mit 32 angegeben, das bedeutet: Warnstufe gelb. Zweibrücken könnte sich damit für ein Vorhaben der Landesregierung qualifizieren. Diese erwägt, Städte und Kreise mit einer Inzidenz unter 50 zu Modellregionen zu erklären. In diesen Modellregionen sollen Geschäfte, Gastronomie und Sport- und Kultureinrichtungen weitergehend öffnen dürfen – möglicherweise für Personen mit Tagesticket (negativer Test) nach dem Modell der Stadt Tübingen. Fix ist indes noch nichts. In der direkten Nachbarschaft von Zweibrücken sieht es indes noch rot aus: Pirmasens liegt mit einer Inzidenz von 104 ebenso in der Risikostufe rot wie der Landkreis Südwestpfalz mit 90. Das bedeutet: Die harten Regeln gelten weiter: keine Außengastronomie, kein freies Einkaufen und Ausgangsbeschränkungen.