Henrik Sostmann spielt nicht nur für die BTTF Zweibrücken Tischtennis in der Bezirksoberliga, sondern auch Fußball in der Landesliga für den FC Bierbach. In einer seiner beiden Disziplinen kommt daher das Training zu kurz.

Ein ganzer Artikel war der Tischtennissport dem Deutschen Fußball-Bund vor drei Jahren auf seiner Homepage wert. Darin ging es ausführlich über die positiven Effekte für Körper