Seit zwei Wochen geht das Standesamt im Zweibrücker Rathaus bei der Trauung seiner Brautpaare digitale Wege. Paare haben nun die Möglichkeit, ihre Eheschließung live aus dem Rathaus übertragen zu lassen. „Die Situation in der Pandemie ist für Brautpaare nicht leicht. Viele wünschen sich für ihren großen Tag ein entsprechendes Fest. Durch unser Livestream-Angebot können Familie und Freunde jetzt ganz nah dabei sein, wenn sich Brautpaare im Zweibrücker Rathaus das Ja-Wort geben“, erklärt Bürgermeister Christian Gauf die Gründe für das neue Angebot. Zur Übertragung wird ein Youtube-Kanal der Stadtverwaltung genutzt. Das Brautpaar hat dann die Möglichkeit einen Link zum Livestream an die Hochzeitsgesellschaft zu versenden. Der Livestream ist nicht öffentlich sichtbar, sondern nur für geladene Gäste. Die Stadtverwaltung kann diesen Service durch eigene Kamera- und Mikrofontechnik umsetzen.

Für die Brautpaare entstehen für die Einrichtung des Livestreams Kosten von 35 Euro. Die Brautpaare haben laut Stadtverwaltung zusätzlich die Möglichkeit, für 15 Euro einen aufgearbeiteten Mitschnitt ihrer Trauung zu erwerben. Dieser wird von der Stadtverwaltung als Download zur Verfügung gestellt. „Die Brautpaare nehmen dieses Angebot bisher rege an. Von sechs Trauung in den vergangenen zwei Wochen, wurden vier mit zusätzlichem Livestream durchgeführt. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv“, so Standesamtsleiterin Yvonne Langner.

Im laufenden Jahr 2021 haben sich vorm Zweibrücker Standesamt 57 Paare das Ja-Wort gegeben. In den Vorjahren waren die Zahlen so: 2018 genau 294 Trauungen, 2019 genau 274 Trauungen und 2020 genau 278 Trauungen. Corona hat die Lust am Heiraten also nur wenig getrübt.