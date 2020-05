Das Geld wird an 16 Vereine verteilt, die damit die Unterhaltung ihrer Sportanlagen finanzieren. Die Stadtverwaltung, so steht es in der Beschlussvorlage, gibt Sportvereinen regelmäßig Geld, sodass die Vereine Teile ihrer laufenden Kosten für die jeweiligen Sportstätten bezahlen können. Aber auch etwa die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften oder das Mieten externer Sportanlagen ist in den Zuschüssen eingerechnet.

Normalerweise müsste die Zuschuss-Angelegenheit erst durch den Sportausschuss. Oberbürgermeister Marold Wosnitza bat angesichts der Corona-Krise, in der Versammlungen vermieden werden sollen, aber um Zustimmung dafür, dass der Stadtrat den Vereinen das Geld auf direktem Weg zukommen lässt.

Ein Sportverein kann maximal 10 000 Euro Fördergeld pro Jahr erhalten. In diesem Jahr bekommt das Leichtathletikzentrum (LAZ) mit 8000 Euro am meisten Geld von der Stadt. Stadträtin Anne Bauer (SPD) appellierte an die Verwaltung, die Zuschüsse bald auszuzahlen, da die Vereine ihre laufenden Kosten bezahlen müssten.