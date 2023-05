Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das „kleine Stadtderby“ in der B-Klasse West, zwischen der SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken II und dem TSC Zweibrücken II, steigt am Sonntag (14.30 Uhr) in Rimschweiler. Einen Hype wegen des Derby-Charakters wollen aber weder der Coach der Gastgeber, Ahmed Ben Brahim El Khadem-Neuhäuser, noch TSC-Trainer Christian Edlmann aufkommen lassen.

Ahmed Ben Brahim El Khadem-Neuhäuser hat eine lange TSC-Vergangenheit. Als Aktiver und später als Trainer hat er mit der TSC-Zweiten in sieben Jahren eine enge Verbindung aufgebaut.