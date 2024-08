Er kam schon früh in seinem Leben in die Westpfalz, besonders gerne erinnert sich der 70-Jährige an seine Jugendzeit als Fußballer bei den VBZ und dem SV Niederauerbach.

Erich Wilhelm Ruf feiert am Freitag, 23. August, seinen 70. Geburtstag. Grund genug für ihn, zu seinem Jubiläum mal wieder seine vielen, mit Erinnerungsstücken bespickten Ordner hervorzuholen