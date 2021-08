Was tun im Lockdown? Wie wäre es mit einer sportlichen Radtour? Das geht mit warmer Kleidung auch im Winter. Paul Ehrhardt ist als Triathlet und Radrennfahrer viel in der Region unterwegs – häufig auch mit seinem Bruder Max, der aber keine Rennen mehr fährt. Die beiden haben einen Tipp parat für eine klassische Winterrunde durch die Westpfalz.

Paul Ehrhardt lebt in Zweibrücken, Max ein paar Kilometer weiter im saarländischen Biesingen, einem Stadtteil von Blieskastel. Die beiden stammen aber aus Höhfröschen. Ihr Rundenvorschlag für die RHEINPFALZ-Leser startet auf dem Mitfahrerparkplatz am Straßenkreuz A62 und B10 zwischen Höheischweiler und Petersberg. Von dort geht es nach Höhfröschen, wo das Elternhaus steht. Auf der ersten Abfahrt hinunter nach Thaleischweiler-Fröschen kann es noch etwas frisch werden. Doch das ändert sich schnell, denn in der Talsohle überquert man den Schwarzbach und kommt auf der anderen Seite im längeren Anstieg nach Höheinöd garantiert ins Schwitzen. Auf dem Hochplateau geht es weiter nach Hermersberg.

Im Ort biegt man nach links ab und fährt Richtung Weselberg. Kurz vor dem Ortseingang kann eine Abkürzung zur 70-Kilometer-Runde über Saalstadt, Wallhalben und Winterbach direkt nach Zweibrücken genommen werden. Die beiden trainierten Sportler des Radsportclubs Pirmasens fahren aber gerne noch ein Stückchen weiter in Richtung Norden parallel zur Autobahn, zunächst durch Weselberg. „Hier ist auch der Radladen von Frank Dreßler-Lehnhof, falls nach dem Start mal Probleme mit dem Fahrrad auftreten sollten“, erklärt Paul Ehrhardt und radelt dann weiter nach Landstuhl. „Manchmal kann einem hier der Wind etwas zu schaffen machen“, warnt er, aber ein echter Rennradler meistert auch das.

Höhenstraße mit sehr schöner Fernsicht

Die letzten drei Kilometer zur Sickingerstadt rollt man mit hohem Tempo bergab. Nach der großen Ampelkreuzung an der Spitzkehre folgt wenige Meter weiter an der nächsten Ampel links der Abzweig zum Stadtteil Atzel und Richtung Martinshöhe. Nun muss wieder leichter gekettet werden, denn es geht wieder etwas bergan. Ist die Ortschaft Martinshöhe passiert, fährt man weiter auf der Höhenstraße über die Sickingerhöhe, etwas wellig, aber tendenziell leicht abfallend. „Hier hat man eine sehr schöne Fernsicht Richtung Homburg oder auch zum Potzberg“, nennt Paul Ehrhardt einen Vorzug seiner Strecke, die er insgesamt als „sehr abwechslungsreich“ beschreibt. Über Rosenkopf, Käshofen und Mörsbach führt sie nun in Richtung Zweibrücken, das man nach einer schnellen Abfahrt erreicht. Dort ist auch der Schnittpunkt mit der kürzeren 70-Kilometer-Runde.

Zweiter „Boxenstopp“ in Zweibrücken möglich

Über die Fruchtmarktstraße, in der es bei Radsport Sieber erneut die Gelegenheit gibt, mögliche Defekte am Gefährt beheben zu lassen, fahren die Radsportler nach Ixheim und dann immer am Hornbach entlang (über Rimschweiler) zur gleichnamigen Stadt mit dem bekannten Kloster. „Auf sehr gutem Asphalt“, wie Paul Erhardt anmerkt, führt die Runde weiter über Dietrichingen, den Kirschbacherhof und Walshausen.

Knapp zwei Kilometer hinter dem Ortsausgang wird es noch mal anstrengend: Es muss scharf links abgebogen und der Anstieg hoch zur Autobahn 8 genommen werden. Diese wird unterquert, und dann schwenken die Brüder auf der Höhe rechts in Richtung Nünschweiler und erreichen danach Höheischweiler. Dort geht’s durch den Ort durch, am Gewerbepark zweimal rechts abbiegen – dann ist der Ausgangspunkt am Mitfahrerparkplatz nach 85 Kilometern wieder erreicht.

Ohne enge Kurven für Autofahrer gut sichtbar

„Die Runde ist im Winter ideal, weil man keine unübersichtlichen Strecken mit vielen engen Kurven fährt, also von den Autofahrern gut gesehen werden kann“, findet Paul Ehrhardt. „Und sie hat relativ wenig lange Steigungen, was im Winter auch gut ist“, erläutert er, weshalb diese Streckenführung das Prädikat „Winterrunde“ auch verdient.

Ganz generell sei es aber wichtig, sich im Winter mit gut sichtbarer, heller Kleidung aufs Rad zu setzen, rät der passionierte Radfahrer. Oft habe solche Kleidung auch reflektierende Elemente. Die hilft auch, gesehen zu werden.

Tour-Zusammenfassung

Länge: 85,6 km

Profil: etwas anspruchsvoll

Höhenmeter: etwa 650