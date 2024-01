Zweibrücken tritt am Freitagmorgen in einem Quiz-Duell gegen seine Partnerstadt Boulogne-sur-Mer an und sucht noch Zweibrücker, die miträtseln.

Boulogne-sur-Mer hat Zweibrücken zum Wettbewerb herausgefordert. Die Stadt bittet nun ihre Einwohner um Hilfe. Sie können am Freitag, 26. Januar, von 9.30 bis 12.30 Uhr sowohl im Ratssaal der Stadtverwaltung als auch von zuhause aus teilnehmen und dabei Preise gewinnen. Es sind weder Französischkenntnisse erforderlich, noch muss man Boulogne-sur-Mer kennen. Zunächst steht ein virtueller Stadtrundgang durch die Partnerstadt an der nordfranzösischen Atlantikküste auf dem Programm, bei dem symbolträchtige Orte der Hafenstadt gezeigt werden. Moderiert wird die Veranstaltung per Direktübertragung von Professor Perdu – dem verlorenen Professor –, gemeinsam mit Einwohnern von Boulogne-sur-Mer. Das Quiz-Duell findet in Zusammenarbeit mit dem deutsch-französischen Bürgerfonds und einer regionalen Entwicklungsagentur statt. Es wird mit der Quiz-App Kahoot! gespielt, in der man auswählen kann, ob man in deutscher oder französischer Sprache teilnehmen möchte. „Der Spaß am Quizzen und das Vertiefen der Partnerschaft stehen im Vordergrund“, kündigt Zweibrückens Pressesprecher Jens John an. Falls jemand kein Mobiltelefon hat, steht im Ratssaal der Stadtverwaltung die nötige Technik zur Verfügung. In diesem Fall bittet die Stadt bis Mittwoch, 14 Uhr, um Anmeldung per E-Mail an pressestelle@zweibruecken.de. Um am Quiz teilzunehmen, ist ebenfalls eine Anmeldung notwendig. Das geht unter bit.ly/MDmG2601.