Die Stadtwerke Zweibrücken erneuern eine Trafostation in der Kaiserstraße an der Ecke zur Poststraße. Dadurch wird eine für die Zweibrücker Stadtverwaltung wichtige Glasfaserverbindung von Dienstag, 16., bis voraussichtlich Freitag, 19. Juni, unterbrochen.

Besonders betroffen ist laut Mitteilung das Beratungszentrum in der Poststraße: Es wird im genannten Zeitraum weder über eine funktionierende Internetverbindung noch Telefonverbindung verfügen. Beratungen sind deshalb nur eingeschränkt möglich, da beispielsweise kein Zugriff auf digitale Fallakten und Online-Dienste besteht.

Von den Einschränkungen besonders betroffen sind unter anderem die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, der Behindertenbeauftragte, die Betreuungsbehörde, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, die Hilfe zur Pflege, der Pflegestützpunkt, die Schuldnerberatung, die Seniorenarbeit und die Rentenstelle.

Während der Arbeiten ist die Erziehungsberatungstelle lediglich unter der Telefonnummer 0173 6776365 erreichbar.