Eine neue Whatsapp-Gruppe, eine neue Nordic-Walking-Strecke und ein Digital-Lehrgang als Prüfer: Der Homburger Manfred Dachs hat neue Ideen beim Thema Sportabzeichen.

„Keine Frage: Die Fußstapfen, die Peter Ehrmantraut hinterlassen hat beim Sportabzeichen, sind groß. Immer wieder mal heißt es noch: Wo ist der Peter?“, sagt Manfred Dachs lachend. Der Homburger hatte im Vorjahr den Job als Zweibrücker Sportabzeichenbeauftragter von Ehrmantraut nach dessen 18 Jahren im Amt übernommen. Am Mittwoch beginnt die neue Sportabzeichen-Saison, die zweite von Dachs.

Anfragen fürs Sportabzeichen hatte er auch bereits lange vor der jetzt beginnenden Freiluftsaison. „Im Dezember kam eine Frau, mit der konnte ich dafür dankenswerterweise die LAZ-Halle nutzen“, erzählt der 60-Jährige, der seit 36 Jahren bei der Zweibrücker Firma Kubota in der Radlader-Produktion arbeitet.

Laufen: Nur noch 1800 statt 2800 Kilometer im Jahr

Zum Interviewtermin an seine „Arbeitsstelle“ als Sportabzeichen-Chef der Stadt ins Westpfalzstadion kommt der laufbegeisterte Dachs an diesem verregnet-kühlen Tag quasi fast direkt aus Freiburg. Dort hat der Homburger am Wochenende zuvor als Pacemaker gerade einen Halbmarathon absolviert. „Es war aber nass-kalt, Gegenwind mit elf Stundenkilometern. Ich war am Ende pitschepatschenass“, berichtet er von dem Lauf mit 12.000 Teilnehmern im Breisgau – und freut sich auf besseres Wetter.

Sein Laufpensum hat er inzwischen ein wenig reduziert. Waren es früher 2800 Kilometer im Jahr, sind es jetzt noch etwa 1800. „Zwei bis drei Laufschuhe pro Jahr verbrauche ich aber immer noch, nach 800 bis 900 Kilometern ist so ein Paar ja hinüber“, sagt er. „Ich will auf meine Gesundheit hören und normal Sport treiben, damit ich auch mit 70, 75 Jahren immer noch zehn Kilometer laufen kann. Solche Läufer bewundere ich ohne Ende, daher lieber etwas dosierter“, verdeutlicht Dachs, warum er nun etwas halblang macht.

Auch noch Lauftrainer beim TV Ottweiler

Genug zu tun hat er trotzdem. Denn beim TV Ottweiler im Nordsaarland, wo er auch seine Freundin Judith Philippi kennengelernt hat, betreut er als Trainer noch drei Halbmarathon- und einen Marathonläufer. Zusätzlich zum „ganz normalen Lauftraining für Anfänger und Fortgeschrittene einmal pro Woche“ (Dachs). Hat er sportlich eigentlich einen Tag frei in der Woche? Dachs lacht dazu und schüttelt den Kopf. „Sonntags vielleicht, aber da mache ich meine eigenen langen Läufe über zehn bis 20 Kilometer“, erläutert der ausgebildete Trainer für Nordic Walking, Black Roll- und Core-Training.

Und das Sportabzeichen frisst ja auch wenig Zeit. Unlängst haben sich die 13 Helfer und Prüfer zur Besprechung vor der Saison getroffen, „Peter Ehrmantraut ist da auch noch dabei“, erzählt Manfred Dachs. Auf die Prüfer, die meisten aus der Altersklasse Ü50, kann er sich voll verlassen, „wenn die eingeteilt sind, sind sie auch da“. „Wer Lust hat, Prüfer zu werden, kann sich aber auch gerne bei mir melden“, sagt er weiter. Zur schnelleren Kommunikation hat Dachs zudem eine eigene Whatsapp-Gruppe eingeführt. Und einen Digital-Lehrgang hat er schon belegt, damit er künftig im Stadion Leistungen gar nicht mehr erst auf einem Blatt notieren muss, sondern später mal per Laptop oder Tablet gleich an den Sportbund Pfalz in Kaiserslautern weiterleiten kann.

Kein Zeitlimit als Sportabzeichenbeauftragter

Im vergangenen Jahr sei die Resonanz fürs Sportabzeichen im Sommer wegen der teilweisen Hitze nicht so groß gewesen, berichtet er. Viele wüssten auch zu wenig über das Sportabzeichen. „Zum Beispiel kann man das bei vielen Krankenkassen einreichen, für mich springt dabei immer ein paar Laufschuhe heraus“, erklärt Dachs. 2026 will er mit seinen Helfern eine neue Nordic-Walking-Strecke angehen, den Kontakt zu Firmen, Vereinen und der Laufschule intensivieren und fürs Sportabzeichen werben. „Es macht mir sehr viel Spaß, weil ich so Menschen kennenlerne, mit denen ich sonst nie in Kontakt käme“, sagt Manfred Dachs. Ein Zeitlimit im Job als Sportabzeichenbeauftragter hat er sich daher nicht gesetzt.

Termine Sportabzeichen

jeweils mittwochs, im Westpfalzstadion, von 17 bis 18.30 Uhr: 29. April; 6., 13., 20. und 27. Mai; 3., 10., 17. und 24. Juni; nach den Sommerferien: 12., 19, und 26. August; 2., 9., 16., 23. und 30. September

Sonderaktionen: Radfahrtage 7. Juni und 6. September; Walking Day 13. Juni; Schwimmtage: 13. Mai und 2. September (jeweils 10 bis 14 und 14 bis 17 Uhr)