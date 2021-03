24 positive Corona-Testergebnisse sind dem Gesundheitsamt Südwestpfalz am Wochenende gemeldet worden – 16 bis Samstagmittag, acht bis Sonntagmittag. In Zweibrücken entspannt sich die Lage: Das Landesuntersuchungsamt stuft die Stadt mit einer Sieben-Tage-Rate von knapp 29 nur noch in der Warnstufe gelb ein. Die Berg-und Talfahrt Zweibrückens in der deutschen Corona-Tabelle setzt sich damit fort: wieder in die positive Richtung. Zweibrücken hielt über eine Woche lang den Spitzenplatz mit den wenigsten Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner in ganz Deutschland. Dann fiel die Stadt Ende Februar ganz weit zurück, auf einen Platz im deutschen Mittelfeld. Jezt arbeitet sich Zweibrücken wieder nach vorn: Momentan liegt die Stadt im Deutschland-Vergleich wieder auf Platz 36. An der Spitze liegt der Landkreis Kusel mit einer Inzidenz von 10, der Landkreis Kaiserslautern rangiert mit einer Inzidenz von 18 auf Platz acht. Zum Vergleich: Die höchste Inzidenz in Deutschland hat derzeit die fränkische Stadt Hof mit 320. Der Landkreis Südwestpfalz (48) wird in der Gefahrenstufe orange geführt, die Stadt Pirmasens (67) ist in der Risikostufe rot. Von den 24 neuen Corona-Fällen betreffen neun Einwohner von Pirmasens und zwei Zweibrücker. Derzeit sind in Pirmasens 55 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, in Zweibrücken sind es 36, im Landkreis 95. In den Verbandsgemeinden gibt es im Dahner Felsenland und in Hauenstein jeweils vier aktiv Infizierte, in Pirmasens-Land, Rodalben und Waldfischbach sind es jeweils zwölf (jeweils ein neuer Fall), in Thaleischweiler-Wallhalben 19 (vier neue Fälle) und in Zweibrücken-Land 32 (sechs neue Fälle).