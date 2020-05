Nach der Schließung der Betriebe wegen der verordneten Coronavirus-Eindämmung Ende März bereiten Zweibrücker Wirte die Wiedereröffnung ihrer Häuser von Mittwoch an vor. Ab dem 13. Mai dürfen Gaststätten, Restaurants und Kantinen unter strengen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln zwischen sechs und 22 Uhr wieder Gäste empfangen. Der Wiedereröffnungstermin wird für das ehemalige Coyote-Café am Hallplatz zur Neueröffnung. „Wir haben die Zeit noch genutzt, werden nun acht Wochen später als geplant am Mittwoch starten“, sagt Florian Jonitz, der mit Partnern das „Joni’s“ als Restaurant, Café und Bar betreiben wird. Der Barbetrieb ist durch die am Freitag ergangene Landesverordnung aber noch zum Start der 300 Plätze zählenden Gaststätte nicht gestattet.

Noch nicht gleich am Mittwoch, aber am Freitag, planen auch die Restaurants der Zadra-Gruppe in der Fasanerie, am Rosengarten und im Outlet wieder zu öffnen. Auch der Biergarten und das Wirtshaus an der Schließ. Das kündigte Roland Zadra am Samstag an. Während der Schließung waren 150 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Sie werden nun wieder nach und nach eingesetzt. Über den Regelbetrieb der Hotels sei noch nicht entschieden, sagt Zadra.

Gut 80 Gastronomen hatten sich am Samstag bei einer Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung in der Westpfalzhalle über die Möglichkeiten und Auflagen des Betriebs informiert. Viele Fragen drehten sich um die Auflage, Gäste namentlich zu registrieren, um gegebenenfalls Infektionsketten durch das Gesundheitsamt nachvollziehen zu können. Die Stadtverwaltung kündigte an, zu Beginn der kommenden Woche auf der Homepage der Stadt ein Formular zum Herunterladen bereitzustellen, das Gäste vorab ausfüllen können.