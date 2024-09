Vom 14. bis zum 28. September wird Neunkirchen zur Krimihauptstadt. Denn das Festival „Kriminaltango“ bringt Veranstaltungen und Vertreter der beliebten Buch- und Fernsehkost ins Saarland. Samt Miss Merkel.

Am Samstag, 14. September, 19.30 Uhr, wird das Festival „Kriminaltango“ im ehemaligen Kaufhof, Stummstraße 3-9, eröffnet. Mit dem Autor Friedrich Ani und den Gramphoniacs. Der prominente Münchner Krimi-, und Drehbuchautor Friedrich Ani liest aus seinem Buch: „Lichtjahre im Dunkel“. Seine Werke wurden schon mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Das Orchester Gramphoniacs spielt Swing. Schon am Nachmittag, um 14 Uhr, werden Erwachsene zum Krimiwalk eingeladen. Auf ihrem Weg durch die Neunkircher Innenstadt werden die Teilnehmer in einen Mordfall verstrickt und begeben sich auf Spurensuche. Für den Krimiwalk gibt es am letzten Festivaltag, 28. September, um 11 Uhr, eine Version für Familien sowie um 14 Uhr noch mal die Erwachsenenausgabe.

Am Sonntag, 15. September, 18 Uhr, liest Pasquale Aleardi aus „Arsène Lupin“ von Maurice Leblancs. Dazu gibt es in dem eigens für den „Kriminaltango“ – so heißen ein Song des Hazy Osterwald Sextetts von 1959 und ein Kinospielfim von 1960 – erstellten Veranstaltungskonzept ein Konzert mit den Phonauten. Aleardi ist als Darsteller des Kommissars Dupin bekannt. Bei den Phonauten wird auch Aleardi mit zahlreichen Instrumenten und kreativen Effekten enthusiastisch drauflos spielen.

Die saarländische Krimiautorin Marion Demme-Zerch liest am 16. September. Foto: Andrea Dittgen

„Tatort Saar! Ein krimineller Heimat-Abend“, ist eine Krimi-Theater-Lesung am 16. September, 19 Uhr, mit Marion Demme-Zech im Momentum, Kirche an der Bliespromenade 1. Das Saarbotage-Team rund um Demme-Zech nimmt sich hier ausgewählte Episoden ihrer Regionalkrimis vor. Jeder Gast erhält eine Ermittlungskarte und übt sich im Kombinieren.

Vom 16. bis zum 18. September, jeweils um 19.30 Uhr, fährt der Krimibus mit Michael Friemel los. Die einstündige Fahrt beginnt an der Bushaltestelle Stummdenkmal. Friemel, SR3-Moderator, unterhält mit Krimistorys. Ebenfalls am 16. September findet um 19 Uhr in Stumm’s Brauhaus (im alten Wasserturm, Saarbrücker Straße 1) ein dreigängiges Krimidinner unter dem Motto „Rettet die Weinkönigin“ statt.

Am 17. September, 19 Uhr, liest die Grazer Autorin Isabella Archan aus „Und täglich grüßt die Mörder Mitzi“; bei Bücher König, Bahnhofstraße 43. Im Buch versetzt ein Bogenschütze Kufstein in Angst und Schrecken, samt skurrilem Witz und schwarzem Humor.

Das Café Löwe, Hebbelstraße 1, lädt für 18. September, 16 Uhr, zum Kriminachmittag mit Musik und Theater ein. Isabella Archan und Jutta Wilbertz bieten witzig-böse Geschichten, mitreißende Monologe und schwarzhumorige Krimisongs. Jutta Wilbertz steht mit ihren Krimilesungen und Chansonkabarett-Programmen in ganz Deutschland auf der Bühne. Am Abend, um 20 Uhr, kommt der Truecrime-Podcast „Menschen und Monster“ in die Gebläsehalle (An den Hochöfen 1). Der Podcast der Schwestern Maren Schüler und Stefanie Masuch erscheint seit Anfang 2020 wöchentlich. Jeden Mittwoch sprechen sie darin über wahre Verbrechen und deren Hintergründe. Jetzt gehen sie erstmals auf Live-Tour.

In der Stummschen Reithalle, Saarbrücker Straße 21, spielt das Homburger Amateurtheater am 19. September, 19 Uhr, Ferdinand von Schirachs „Verbrechen“. In seinem ersten Bestseller erzählt Ferdinand von Schirach präzise, lakonisch und schnörkellos Kurzgeschichten aus seiner Karriere als Strafverteidiger.

Katharina Thalbach (hier bei einer Lesung in Zweibrücken) kommt am 20. September . Foto: thof

Einen Tag später gibt sich Miss Merkel in Neunkirchen die Ehre. Katharina Thalbach liest am 20. September, um 20 Uhr, in der Gebläsehalle aus „Miss Merkel. Mord in der Uckermark“ von David Safier. Thalbach spielt die Miss Merkel in den Fernsehfilmen.

Am 21. September, von 11 bis 18 Uhr, lädt die Autorin Jutta Schubert zum Schnupper-Krimi-Schreibworkshop im Hotel am Zoo ein. Am gleichen Tag und am 28. September gibt es, jeweils 11-17 Uhr, im Saarparkcenter eine Krimi-Bastelwerkstatt für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Hier werden Detektivlupen, Masken und vieles mehr gebastelt. Alfred Riepertinger kommt abends, 19 Uhr, in die Stummsche Reithalle. Er spricht und liest zu den Themen „Mein Leben mit den Toten“ und „Mumien“. Riepertinger, ehemaliger Oberpräparator am Institut für Pathologie der München Klinik Schwabing, hatte Franz Josef Strauß, Rudolph Moshammer, Roy Black und Otto von Habsburg auf seinem Präparationstisch.

Am 22. September, 19 Uhr, gibt es in der Stummschen Reithalle einen „Tatort“-Abend mit Diskussion und Live Stream des aktuell ausgestrahlten Krimis. Es diskutieren zwei Kommissarinnen. Zu Gast sind Lisa Bitter alias Johanna Stern aus dem „Tatort“ Ludwigshafen, sowie Brigitte Urhausen, die Esther Baumann aus dem saarländischen Pendant. Bei der Diskussion geht es um den Rollentypus der Kommissarinnen, Frauen als Opfer und die Auswirkungen der Metoo-Bewegung. Fragen aus dem Publikum sind erwünscht.

Am 23. September wird es gruselig. Dann heißt es im ehemaligen Zeemann (Bliespromenade 1) „Bloody Monday! – 2 Musicalstars, 1 Schauspieler und 1 Pianist sehen rot!“ Der Musicalstar Matthias Stockinger, bekannt als Graf Krolok am Musicaltheater Oberhausen, singt aus Tanz der Vampire und Dracula. Er wird von einer ebenso bissigen Musical-Kollegin, Janina Moser, unterstützt. Pianist ist Manuel Krass. Literarisch wird es mit dem Schauspieler Till Weinheimer vom Saarländischen Staatstheater. Nicht nur auf der Bühne geht es blutig zu. Wer an diesem Tag im DRK-Mobil vor Ort Blut spendet, erhält freien Eintritt. Das Mobil ist den ganzen Tag vor Ort.

Tatjana Kruse liest am 24. September, 19 Uhr, bei Optic Lutz (Unterer Markt 7) aus „Schöner sterben auf Sylt“. Hier prallen zwei Welten aufeinander: junge, zu allem entschlossene Klima-Aktivisten und die chillende Schickeria.

Passend zum Titel des Festivals wird ein Tangoworkshop angeboten; am 25. September, 19 Uhr, im ehemaligem Zeeman. Julia Emrich und ihr Partner Wolfgang versprechen, dass hier keine Vorkenntnisse notwendig sind. Danach spielt der Neunkircher Akkordeonist und Musiker Nino Deda. Am selben Tag, 19 Uhr, liest Ingrid Noll in der Gebläsehalle aus ihrem aktuellen Roman, „Gruß aus der Küche“. Ihre Kriminalgeschichten wurden allesamt zu Bestsellern. 2005 erhielt sie den Friedrich-Glauser-Ehrenpreis der Autoren für ihr Gesamtwerk. Viele ihrer Werke wurden verfilmt.

Das Festiva hat einen eigenen Bus, in dem auch veranstaltungen stattfinden. Foto:Silvia Schenk

Am 26. September, 10 Uhr, wird aus einen Krimi für Kinder bei Bücher König gelesen. Er heißt „Die Insel der Smartphone-Waisen“ und stammt von Salah Naoura, der auch liest. Worum geht es? Um Urlaub am Meer. Voller Vorfreude reisen sechs Kinder samt Waisenhaus-Chefin Marla und Katze Madame in das beschauliche Costello. Doch mit diesem Badeort scheint etwas nicht zu stimmen. Naoura wurde unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Seine Lesung richtet sich an Grundschüler. Am gleichen Abend bietet die Neunkircher Polizei im Momentum einen realen Blick in ihren realen Berufsalltag. Viel Wissenswertes aus dem beruflichen Alltag von Polizeibeamten ist hier ab 18 Uhr zu erfahren. Nicht nur spektakuläre Fälle stehen im Vordergrund, sondern auch die Frage: Wie nah ist normale Polizeiarbeit denn dran an den Ermittlungen von Fernsehkommissaren?

Am 27. September, 20 Uhr, gibt es in der Geschäftsstelle Hammergraben der Sparkasse Neunkirchen einen Liederabend, unter dem Motto „Kriminelle Energie!“ Luise Kinner und Christoph Iacono sind ein Wuppertaler Künstlerduo. Moderne Klassiker von Abba über die Pet Shop Boys bis hin zur Dreigroschenoper, erklingen in unkonventionellen Action-Arrangements und werden durch kleine literarische Juwelendiebstähle ergänzt.

Mit der „Bibliothek des Zufalls“ präsentiert sich erstmals das Wiesbadener Improvisationstheater-Ensemble in Neunkirchen. Das Programm heißt „Für Garderobe keine Haftung“ und wird am 28. September, 19 Uhr im ehemaligen Kaufhof gespielt. Inspiriert von Büchern, die das Publikum aus den Themenbereichen Krimi, Bier, Helden und Heldinnen von zu Hause mitbringen soll, spielt das Trio frei improvisierte und rasend komische Szenen. Das ist auch der Abschluss des ersten Neunkircher Krimifestivals der an diesem Abend zugleich mit der Verleihung des ersten Neunkircher Krimiliteratur-Preises für Kurzgeschichten gefeiert wird.

Info

Karten gibt es bei ticket-regional.de. Manche Veranstaltungen kosten keinen Eintritt. Info: kriminaltango-nk.de.