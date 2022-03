Von Montag, 14. März, bis voraussichtlich 26. März lässt die deutsche Autobahn GmbH auf der A 8 zwischen Wellesweiler und Kohlhof ein Brückengeländer bei Kohlhof reparieren. Gearbeitet wird parallel auf beiden Richtungsfahrbahnen. Während der Bauzeit wird jeweils die rechte Fahrspur in Höhe der Brücke gesperrt. Der Verkehr wird einspurig daran vorbeigeleitet. Gearbeitet wird montags bis donnerstags in Richtung Neunkirchen zwischen 8 und 12.30 Uhr; in Richtung Zweibrücken zwischen 12.30 und 16 Uhr. Freitags wird jeweils kurzfristig entschieden, auf welcher Richtungsfahrbahn gearbeitet wird – in Richtung Neunkirchen dann zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr, in Gegenrichtung von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Außerhalb der täglichen Arbeitszeiten sind beide Fahrstreifen befahrbar. Die Autobahn GmbH warnt vor Verkehrsstörungen.