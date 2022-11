Dieser Tage ist eine Frau aus Zweibrücken an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Dies berichtet das Gesundheitsamt. Die Verstorbene sei noch nicht ganz 80 Jahre alt gewesen. Ob und wie oft sie geimpft war, sei ebenso wenig bekannt wie im Fall eines über 70-Jährigen aus dem Dahner Felsenland, der jetzt ebenfalls nach Ansteckung mit Covid-19 verstorben ist. Aktuell liegen neun Corona-Patienten stationär in den drei südwestpfälzischen Krankenhäusern. Einer von ihnen werde auf der Intensivstation beatmet. Die Siebentags-Inzidenz für Zweibrücken wurde zuletzt mit 217 angegeben, für Pirmasens mit 115 und für den Kreis Südwestpfalz mit 292. Seit Freitag voriger Woche haben sich in Zweibrücken bis Mittwoch 42 Menschen neu mit dem Virus angesteckt, in Pirmasens 29 und in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land 14. Auch für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wurden zuletzt 14 Neuinfektionen gemeldet.