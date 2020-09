Ein Schulkind der Klasse AV3 am Homburger Berufsbildungszentrum (BBZ) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Einen weiteren Fall meldet das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises aus einer 9. Klasse der Gemeinschaftsschule „Neue Sandrennbahn“ in Homburg-Erbach. Beide Schüler seien zu Fuß, also nicht per Schulbus oder Bahn, an ihre Schulen gelangt. Alle Schüler und Lehrkräfte, die als Kontaktpersonen festgestellt wurden, seien zurzeit in Testung. 16 Schüler der Klasse im BBZ seien bis zum 15. September in Quarantäne geschickt worden. Gleiches gilt für die betroffenen 16 Klassenkameraden an der „Neuen Sandrennbahn“. Bis mindestens 7. September sollen 84 Schüler der kompletten Jahrgangsstufe, mit Ausnahme der Klasse 9.4, in Quarantäne bleiben, bis ein zweites Testergebnis vorliegt. Für die betroffenen drei Lehrer an der Gemeinschaftsschule und neun Lehrkräfte am BBZ ist laut Gesundheitsamt bislang keine Quarantäne nötig. Das infizierte Kind am BBZ hatte zuletzt am 28. August die Schule besucht, das in der Gemeinschaftsschule am 31. August. Bereits am 20. August waren Schüler am BBZ wegen eines positiven Corona-Falls in Quarantäne geschickt worden: Deren Tests fielen am Ende ebenso negativ aus wie die von 20 Kindern an der Grundschule Bexbach, die tags darauf wegen der Infektion eines Klassenkameraden in Quarantäne mussten.