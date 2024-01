Beide Zweibrücker Teams hatten ein wenig mit personellen Widrigkeiten zu kämpfen.

Beim Regionalentscheid des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Haßloch war das Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium am Dienstag mit zwei weiblichen Turnmannschaften vertreten. Beide Teams verpassten den Einzug ins Landesfinale.

In der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2005 und jünger) starteten die Helmholtz-Turnerinnen Chiara Conrad, Mia Bouquet, Sheyla Oberst, Klara Wenzel und Paula Legner im Vierkampf der Kür modifiziert. Eine Turnerin war kurzfristig krank geworden, eine andere konnte nach einer Verletzung noch nicht wieder an allen Geräten starten. So traten am Boden und Sprung nur drei statt vier Turnerinnen an, wodurch die Streichwertung fehlte. Am Ende belegten die HHG-Mädchen mit 142,10 Punkten (Sieger Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch mit 156,25 Punkten) gegen starke gegnerische Mannschaften Rang fünf unter acht Teilnehmern.

Die Helmholtz-Mädchen der WK III (2009 und jünger) Lola Rabung, Emma Schneider, Henriette Dormann, Casey Gaiger und Josyline Gez kämpften mit den gleichen Widrigkeiten wie ihre älteren Kolleginnen. Eine Turnerin meldete sich krank, eine weitere konnte an den letzten beiden Geräten Balken und Barren wegen zurückkehrender Knieschmerzen nicht mehr antreten. Die für diese Wettkampfklasse noch jungen Schülerinnen, die von Lehrerin Esther Quarz und Oberstufenschülerin Nicole Schaefer betreut wurden, zeigten aber ein hohes Maß an Flexibilität und Spontaneität und belegten Platz sechs (130,15) von sechs Teams (Sieger Hans-Purmann-Gymnasium Speyer/155,75).