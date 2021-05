Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Mittwochnachmittag, 5. Mai, in der Homburger Gerberstraße. Nach Angaben der Polizei wollte ein 87-jähriger Autofahrer an der Einmündung Talstraße in Höhe Saarpfalz-Center nach rechts in eine Parkbucht abbiegen. Dabei habe er eine Fußgängerin auf dem Gehweg übersehen. Als das Auto die Frau anfuhr, kam diese zu Fall. Der 87-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen, streifte ein geparktes Auto und fuhr ins Schaufenster des Schuhgeschäfts Deichmann an der Kreuzung Tal-/Gerberstraße. Laut Polizei erlitt die Fußgängerin Verletzungen; es habe aber keine Lebensgefahr bestanden. Der 87-Jährige wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens an den beiden Autos und am Schaufenster ist noch unklar.