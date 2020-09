Zwei Verletzte und knapp 40 000 Euro Schaden sind das Resultat eines Autounfalls in der Bitscher Straße am Donnerstagabend. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Toyota GT von Rimschweiler kommend die Bitscher Straße entlang. Am Ende einer leichten Rechtskurve kam das Auto nach links von der Straße ab und prallte auf dem Bürgersteig frontal gegen einen Mast einer Straßenlaterne sowie gegen eine Hauswand. Der Mast beschädigte die Dachrinne, der Lampenschirm der Leuchte fiel aufs Dach des Hauses.

Kein Alkohol und keine Drogen im Spiel

Sowohl der 20 Jahre alte Fahrer des Toyota als auch seine 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Die Polizei geht nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen davon aus, dass „plötzliches Unwohlsein“ Grund für den Unfall gewesen sein könnte. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der junge Mann zu schnell gefahren sei. Auch Anzeichen darauf, dass der Fahrer Drogen oder Alkohol konsumiert hatte, gab es nicht, so die Polizei, die den Schaden an Auto, Gebäude und Straßenlaterne auf knapp 40 000 Euro schätzt. Die Zweibrücker Feuerwehr entfernte mit Hilfe eines Teleskop-Gelenkmastfahrzeugs den Lampenschirm der Straßenlaterne vom Dach des Anwesens.