Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen, 2. Oktober, wurden zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei meldet, war eine angetrunkene Fahranfängerin gegen 6.15 Uhr in der Ensheimer Straße wegen Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe die 20-Jährige zunächst zwei Pfosten auf dem Gehweg umgemäht, ehe ihr Wagen gegen ein geparktes Auto prallte. In dieses hatte sich gerade erst ein 57-jähriger gesetzt, um zur Arbeit zu fahren. Das Fahrzeug des Mannes wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Der Mann erlitt Verletzungen. Im Auto der Fahranfängerin hatte ein 21-Jähriger auf der Rückbank geschlafen. Auch er wurde verletzt. Die 20-Jährige sei unverletzt geblieben. Die Polizei spricht von erheblichem Sachschaden im fünfstelligen Bereich.