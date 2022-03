Bei einem Unfall am Stambacher Berg wurden am Dienstagmorgen, 29. März, zwei junge Menschen schwer verletzt. Die Frau und der Mann kamen ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-Jähriger mit seinem Opel Corsa am Morgen gegen 7 Uhr von Nünschweiler her gekommen. Beim Linksabbiegen in Richtung Walshausen habe er den Seat Ibiza einer 24-jährigen Frau übersehen, die sich mit Vorfahrt aus Richtung Dellfeld genähert habe. An der Einmündung prallten beide Fahrzeuge zusammen. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Auf der L471 zwischen Dellfeld/Falkenbusch und Nünschweiler kam es während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.