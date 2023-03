Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Küchenbrandes in einem asiatischen Restaurant im Zweibrücker Hilgard-Center am Freitagmorgen. Im Restaurant Thai Chi brach gegen 9.15 Uhr ein Feuer in der Küche aus, das sich über die Abluftanlage bis ins Dach des Gebäudekomplexes ausbreitete. Laut Feuerwehr wurden zwei Personen verletzt; sie kamen ins Krankenhaus. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich bei den beiden Verletzen um einen Restaurant-Mitarbeiter sowie einen Helfer, der den Mann aus dem Restaurant herausgeholt hat. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Ein Gutachter untersucht den Brandherd. Während der Lösch- und Rückbauarbeiten war die Hofenfelsstraße zwischen 9.15 Uhr und 10.30 Uhr in Höhe Hilgard-Center komplett gesperrt für den Verkehr. Dieser wurde über die Saarlandstraße umgeleitet. Hier der ausführliche Artikel