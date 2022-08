Rund 30.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in Zweibrücken bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Seiler-/Steinhauser-/Ringstraße entstanden. Beteiligt waren zwei Autos; den Fahrer eines silberfarbenen Toyota Celica musste die Feuerwehr aus seinem Fahrzeugwrack herausschneiden. Er hatte Glück, dass das Geländer der Brücke über dem Bahneinschnitt der Wucht des Aufpralls widerstand. Der ebenfalls verletzte Fahrer eines weißen BMW wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Beide Beteiligten kamen in Krankenhäuser; an beiden Autos entstand Totalschaden. Neben Polizei und Rettungsdiensten war die Zweibrücker Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Kreuzung zwischen der Justizvollzugsanstalt und der Lebenshilfe blieb wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 7.30 Uhr gesperrt.