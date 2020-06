Ein Auto mit ZW-Kennzeichen hatte am Donnerstagabend, 4. Juni, einen schweren Unfall auf der A 8 zwischen dem Neunkircher Kreuz und Limbach. Gegen 21.15 Uhr, so berichtet Kai Dörner von der Kirkeler Feuerwehr, geriet der Wagen in Fahrtrichtung Zweibrücken ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Das Auto kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die beiden Insassen seien eingeklemmt worden; sie hätten sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Eine zufällig anwesende Notärztin versorgte die beiden leicht verletzten Unfallopfer, bis der Rettungsdienst kam. Mit Ölbindemittel nahm die Feuerwehr ausgelaufenes Benzin auf; zwei Stunden lang säuberten die Helfer die Fahrbahn von Trümmerteilen. Die A 8 nach Zweibrücken blieb am Donnerstagabend zunächst voll gesperrt.