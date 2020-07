Am Sonntag hat die Polizei in der Hofenfelsstraße gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die mit Drogen im Blut Auto gefahren sind. Der eine wurde um kurz vor 19 Uhr kontrolliert, ein Drogenschnelltest reagierte bei dem 22-Jährigen positiv auf THC, ein Wirkstoff der Cannabispflanze. Der andere wurde nachts um halb eins getestet, bei dem 24-Jährigen reagierte der Test positiv auf Kokain. Beiden Männern wurde laut Polizei Blut abgenommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren in die Wege geleitet. Außerdem müssen beide eine Strafe von 500 Euro bezahlen und ihr Auto einen Monat stehen lassen.