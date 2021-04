Die Polizei hat am Freitag von zwei Unfallfluchten berichtet. Eine davon ereignete sich am Donnerstag um die Mittagszeit zwischen 12.20 und 12.30 Uhr in der Homburger Straße 196. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters einen dunkelblauen Audi A4, der dort kurzzeitig zum Parken abgestellt war, am hinteren rechten Kotflügel. Laut Polizei entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die zweite gemeldete Unfallflucht ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 17.40 Uhr, auf dem Parkplatz in der Felsbachstraße, der hauptsächlich von Soldaten der Niederauerbachkaserne genutzt wird. Auf diesem Parkplatz wurde ein weißer Audi A4 Avant an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken in beiden Fällen Zeugen, Telefon 06332/9760.