Am Sonntag um 15 Uhr treffen auf dem Naturrasen in Stambach zwei Absteiger aufeinander. Sowohl für den gastgebenden SC Stambach, als auch für die Gäste der SG Rieschweiler II läuft es in der B-Klasse aktuell sehr gut.

Zum einen liegt es an den beiden Spielertrainern, die gleichauf mit 14 Treffern an der Spitze der Torjägerliste stehen, aber auch, weil die Teams ihre Defensivprobleme