(AKTUALISIERT 17.20 Uhr) Zwei Menschen starben bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 16. Februar, gegen 16 Uhr auf der Autobahn 6 im Baustellenbereich zwischen Waldmohr und Homburg. Ein Lastwagen fuhr in Höhe der Ausfahrt Homburg auf einen Transporter auf und zerquetschte damit einen zweiten Lieferwagen zwischen sich und einem weiteren vorausfahrenden Lkw. Die Fahrer der beiden 7,5-Tonnen-Kleinlaster sind tot. Sie müssen in den kommenden Stunden aus den Fahrzeugwracks geschnitten werden. Der Fahrer des Lastwagens wurde schwer verletzt. Seit dem Unfall ist die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken/Neunkircher Kreuz ab Waldmohr gesperrt. Ein Stau hat sich dort gebildet. Es ist davon auszugehen, dass die Sperrung noch Stunden andauert.