Es ist ein vergleichsweise ruhiger Wochenstart an der Corona-Front, aber auch ein trauriger. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sind seit Freitag zwei positiv auf das Coronavirus getestete Frauen – eine aus Zweibrücken, die andere lebte im Altenheim Bethesda in Thaleischweiler – gestorben. Bei beiden Frauen sei Corona nicht todesursächlich gewesen, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Bis Montagmittag registrierte das Gesundheitsamt drei neue Covid-19-Fälle. Eine Frau war laut Mitteilung der Kreisverwaltung Kontaktperson ersten Grades zu einer infizierten Person. In den beiden anderen neuen Fällen ist noch unklar, wo sich die Betroffenen angesteckt haben.

Kita Heilig Kreuz: Krippengruppe geschlossen

Das Gesundheitsamt hat weitere vorliegende und neue Fälle weiter verfolgt. Betroffen sind demnach auch eine Kindertagesstätte und eine Schule in Zweibrücken: Nach dem positiven Corona-Test eines Schülers vom Helmholtz-Gymnasium sind laut Kreisverwaltung nun sieben Personen in Quarantäne. Weiterhin sei im Umfeld der Kita Heilig Kreuz eine Frau positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden – 13 Personen befinden sich nun in häuslicher Isolation. Die Krippengruppe sei geschlossen.

