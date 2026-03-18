Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, verwandelt der Homburger Spieleverein „Gedankenwelten“ den Saalbau in eine Spieleoase. Jeder kann spontan vorbeikommen. Die Besucher erwartet Brett-, Karten- oder Rollenspiele. Bei der Spieleconvention „CON 9“ kann man sich Spiele selbst mitbringen oder sie vor Ort ausleihen und dann gemeinsam in Gruppen spielen. Bei einem Flohmarkt kann man auch Spiele kaufen oder verkaufen. Auch einige Spieleverlage, lokale Anbieter und Vereine, wie das Homburger Spielecafé und der Spieleentwickler von „Soulbound Ærkana“ werden da sein. Ziel der „CON 9“ ist es, „die Freude am Hobby ’Spiele’ weiter verbreiten zu können und einem breiten Publikum zugänglich zu machen“, sagt Vereinschef Steffen Conrad. Es gibt auch Essen, geplant sind neben Eintopf, Würstchen und Sandwiches auch Kuchen. Man kann auch eigene Speisen und Getränke mitbringen.

Info

Die Spieleconvention „CON 9“ findet im Homburger Saalbau (Obere Allee 1) statt. Samstag: ab 10 Uhr mit offenem Ende; Sonntag: 10-19 Uhr. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 3,50 Euro.