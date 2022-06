An diesem Wochenende wird am Landgestüt Zweibrücken ein Mittelaltermarkt gefeiert. Die Festmeile befindet sich auf dem Freigelände zwischen Gestüt und Festhalle.

Los geht es am Samstagnachmittag um 13 Uhr. Am Abend wird ein Unterhaltungsprogramm mit dem Ensemble Anima Serpentis, den Gauklern Timelino und Micha, dem Feuerfresser geboten.

Diese Mitwirkenden werden gemeinsam einen Feuerzirkus entfachen. Musik darf dabei nicht fehlen: Hierfür werden die Spielleute von Viesimatente und dem Trio Cumlautre zuständig sein. Am Samstagabend kann der Mittelaltermarkt bis 23 Uhr besucht werden.

Am Sonntag öffnen die Stände, Rollenspieler und Künstler schon um 11 Uhr. Um 19 Uhr wird dann Feierabend sein. Was erwartet die Gäste tagsüber an den beiden Tagen? Der Bettler Daniel erzählt aus seinem Leben. Für Kinder ist ein Nostalgiekarussell aufgebaut. Man kann Waren und Künste der Händler betrachten. Für Verpflegung mit typisch mittelalterlichen Spezialitäten ist gesorgt.

Info

Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Gewandete erhalten einen Euro Nachlass.