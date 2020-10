Von einer Beruhigung an der Corona-Front zu sprechen, wäre wohl zu früh. Aber zumindest wurde in Zweibrücken in den vergangenen zwei Tagen keine neue Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 bestätigt. Ungeachtet dessen bleibt die Stadt gemäß dem Corona Warn- und Aktionsplan weiterhin Risikogebiet. Der Inzidenzwert – dieser gibt die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner an – sank den Angaben des Landesuntersuchungsamts zufolge auf 64. Am Dienstag lag er noch bei 82. Um aus der Alarmstufe „Rot“ in die Gefahrenstufe „Orange“ zu wechseln wäre ein Inzidenzwert von 49 notwendig. Seit Dienstag gilt deshalb eine Allgemeinverordnung der Stadt, wonach maximal 20 Personen an privaten Feiern im öffentlichen Raum teilnehmen dürfen. Das betrifft zum Beispiel Hochzeiten.

Kreis auch in Gefahrenstufe

Unterdessen gab es im Landkreis Südwestpfalz nach Auskunft der Kreisverwaltung elf bestätigte Neuinfektionen, davon zwei in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Ansonsten verteilen sich die neuen Covid-19-Fälle auf die Verbandsgemeinden Rodalben (1), Waldfischbach-Burgalben (3), Pirmasens-Land (2), Dahner Felsenland (1), Hauenstein (1) sowie Thaleischweiler-Wallhalben (1). Im Landkreis Südwestpfalz stieg der Inzidenzwert auf 39. Somit gilt dort die Gefahrenstufe „Orange“. Da noch nicht alle Fälle mitgezählt sind, vermutet Ganster, dass der Kreis am Donnerstag ebenfalls zum Risikogebiet erklärt wird.