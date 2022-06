Musik, gute Gespräche, Speis und Trank und alte Traktoren: Das Dorffest lockt am Wochenende wieder viele Besucher an den Brunnen in Großsteinhausen.

Weil sie die Entwicklung bei den Inzidenzen nicht vorhersehen konnten, halten die Festveranstalter das Ausmaß in diesem Jahr bewusst etwas kleiner. Gleichwohl werden Musikliebhaber beim Auftritt von Pepe Pirmann und Markus Wille alias The Red Couch am Samstagabend, 2. Juli, ab 20.30 Uhr bei kostenlosem Eintritt ebenso auf ihre Kosten kommen wie am Sonntag, 3. Juli, wenn die Schwarzen Husaren und das Duo Sabine und Volker alias Stood In für Livemusik sorgen.

Große und kleine Traktorfreunde freuen sich außerdem auf das nunmehr zwölfte Oldtimer-Traktoren-Treffen am Sonntag, bei dem Preise für die Teilnehmer winken.