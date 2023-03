Von Patrick Göbel

Ein schwer verletzter Mann ist das Ergebnis eines Streits am Montag. Um 20.39 Uhr stach ein 48-Jähriger auf einen Mann ein. Im Vorfeld hatte es bereits Streit zwischen ihnen gegeben. Das Opfer hatte zuvor die Wohnung seiner Lebensgefährtin verlassen und sei vor dem Haus auf seinen Angreifer, den Nachbarn seiner Lebensgefährtin, gestoßen. Erst sei es laut Polizei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann soll der 48-Jährige sein Opfer angegriffen haben. Der Angegriffene soll mehrere blutende Verletzungen im Gesicht davongetragen haben und wieder zurück in die Wohnung seiner Lebensgefährtin gegangen sein. Anschließend ging er raus und traf abermals auf seinen Angreifer. Diesmal stach er mit einem Messer auf den Mann ein. Er erlitt zwei Stichverletzungen im Bauch und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei konnte den Angreifer noch vor dem Haus vorläufig festnehmen. Am Dienstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch nicht geklärt.