Wichtige Erfahrungen machten Mia Eve Paul und Emma Rossbach von der VT Zweibrücken bei der DM der U15-Altersklasse in Buchholz in der Nordheide.

Im Florett-Teamwettbewerb bildeten die beiden ein Team mit Lara Hensen von der TSG Kaiserslautern. Bei den vierten deutschen Einzel- und fünften Team-Meisterschaften, zu denen die VTZ in diesem Jahr bereits Jugendfechter schickte, schaffte Mia Eve Paul noch nicht den Sprung ins Hauptfeld der Spitzenfechter. Den Sprung ins DM-Feld der U15-Klasse (Jahrgänge 2011 bis 2014) hatte Paul als Zweite der Südwestdeutschen Rangliste geschafft. Im Vorjahr war sie beim Debüt in der U13-Klasse noch auf Platz 42 gelandet. In der höheren Altersklasse war es diesmal schwieriger für sie: In der Vorrunde gegen Gegner aus Weißwasser, Markkleeberg, Stuttgart, München, Darmstadt und Hamburg scheiterte die VTZlerin in der Aufstiegsrunde für die Direktausscheidung und belegte im Endresultat Rang 67. Emma Rossbach, Dritte der Rangliste, kam als Nachrückerin im Einzelwettbewerb bei der DM nicht zum Einsatz.

Die beiden Zweibrückerinnen und die Südwest-Ranglistenerste Lara Hensen von der TSG Kaiserslautern duellierten sich dann am Sonntag mit 19 Landesverbands-Mannschaften im K.o.-DM-Wettbewerb als Team Südwest mit dem Florett und zeigten, dass die Westpfälzer auch bei der U15 das Fechten nicht verlernt haben.

45:29-Sieg

Auf der Setzliste der 32er-Direktausscheidung traf das Team Südwest zum Auftakt auf Thüringen. Trotz voller Konzentration und viel Siegeswillen im Staffetten-Modus auf 45 Treffer war das Aufatmen groß, als die Südwest-Mädels einen klaren 45:29-Sieg feiern konnten. Im 16er-K.o. war man dem Team aus Sachsen allerdings nicht gewachsen und verlor 15:45. Auch die starken Hessen im Kampf um Platz 13 gaben sich gegen das Südwestteam keine Blöße und gewannen 45:20. Jubeln konnten die Südwest-Mädels noch mal nach dem 45:24-Resultat gegen Sachsen-Anhalt. Im letzten Gefecht um Platz 9 bis 16 waren die Turnierfechterinnen von Bayern beim 27:45 aber nicht zu schlagen. Das Südwestteam und die Heimtrainer waren am Ende mit Rang 14 in Deutschland zufrieden.