Von Patrick Göbel

Wer am Donnerstag, 20. Juli, vorhat, ins Freibad im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen oder ins Familienbad Die Lakai zu gehen, hat nicht so viel Zeit zum Baden und Saunieren wie sonst: Beide Bäder schließen am Donnerstag schon um 18 Uhr. Grund sei eine interne Veranstaltung, teilt die Neunkircher Pressestelle mit. Das Freibad Wiebelskirchen hat normalerweise montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Kombibad Die Lakai hat dienstags und donnerstags zwischen 8 und 20 Uhr, mittwochs von 8 bis 22 Uhr, freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr, und sonntags zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag.