Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 23. März, auf der Käshofer Straße zwischen Homburg und Käshofen ereignet. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. In den Unfall, dessen Hergang noch unklar ist, waren zwei Autos mit Zweibrücker Kennzeichen verwickelt. Eine der schwerverletzten Personen wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus ausgeflogen, die zweite mit dem Rettungswagen in Sicherheit gebracht. Die Strecke blieb während der Aufräumarbeiten vollgesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Homburg-Mitte, Jägersburg und Bechhofen sowie die Homburger Bosch-Werksfeuerwehr und mehrere Kommandos der Polizeiinspektion Homburg.