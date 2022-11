Bald startet die Fußball-WM, doch die Vorfreude daran ist durch die Kritik am Gastgeberland Katar getrübt. Was Südwestpfälzer davon halten, haben sie uns in einer Umfrage verraten.

Er war nicht nur in Landes- und Kommunalpolitik viele Jahre präsent, sondern auch im Kreis fürs DRK und das Rodalber Krankenhaus engagiert. In der Nacht zum Sonntag ist der Rodalber Alois Dauenhauer gestorben.

Die Hoffnungen darauf, dass es noch anders kommen könnte, haben sich zerschlagen: Die Pächterin des Harzbornhauses in Niederauerbach gibt auf. Die Naturfreunde müssen sich für ihre Hütte einen neuen Betreiber suchen.

Nach 40 Jahren streicht der Zweibrücker Kosmetiksalon Evi zum Jahresende die Segel. Und das, obwohl die Terminbücher bis obenhin voll sind.

In der Südwestpfalz waren am Wochenende wieder die Narren los – zur Eröffnung der neuen Kampagne nach einer langen Zwangspause. In Herschberg ist die Erleichterung groß: Dort ist gelungen, alle der über 80 Tänzerinnen zu halten.

Unser Mundart-Autor erinnert in seiner Kolumne an alte Zweibrücker Kino-Zeiten. Die waren bunt, obwohl die meisten Filme noch in Schwarzweiß daherkamen.

Nach acht Jahren gab es jetzt in Käshofen endlich wieder einen waschechten, offiziell organisierten Martinsumzug.