Von Patrick Göbel

Am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr wurden eine zwölfjährige Schülerin und ihr 15 Jahre alter Bruder am Homburger Bahnhof von Jugendlichen angegriffen und verletzt. Zwei Passantinnen griffen ein und stoppten den Angriff, wie die Homburger Polizei am Freitagmittag mitteilte. Der Vorfall soll laut Polizei von anderen Passanten beobachtet und teilweise auch mitgefilmt worden sein. Zeugen, insbesondere die beiden helfenden Passantinnen, werden gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.