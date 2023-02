Die Squasher des SC Zweibrücken haben am Samstag ihre beiden Spiele in der Regionalliga verloren. Im saarländischen Illingen unterlag das SC-Team erst gegen den SRC Illtal und dann auch gegen den SRC Wiesental mit jeweils 1:3. In beiden Partien sorgte der Zweibrücker Nils Kempf an Position zwei für den Ehrenpunkt; Steven Bukenberger, Chris Ulrich und Mannschaftsführer Martin Stahl gingen leer aus. Kempf besiegte Illtals Stefan Alt in fünf Sätzen (10:12, 8:11, 11:8, 11:5, 4:11), gegen Wiesentals Tobias Baab gewann er glatt (11:4, 11:3, 11:5).

Nach zwölf Spielen liegen die Zweibrücker mit 16 Punkten auf Rang sieben der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saarland.