Dem 1. FC Saarbrücken-TT 2 liegen westpfälzische Teams nicht. Bereits am Samstag unterlagen sie dem 1. TTC Pirmasens mit 4:6, und am Sonntag gab es gegen den TTC Riedelberg beim 3:7 auf die Mütze. Die Riedelberger Damen lösten sich damit in der Oberliga Südwest vom Tabellenende und feierten den ersten Saisonsieg.

Es gab gleich zwei Premieren bei den Damen des TTC Riedelberg. Denn Denise Bicha, in der Woche zuvor noch Zuschauerin, deren Einsatz wegen einer hartnäckigen Erkältung auch lange fraglich