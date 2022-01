Die Poller an der Herzogstraße, die das Befahren des Herzogplatzes eigentlich verhindern sollen, waren für einen 52-Jährigen in der Nacht zum Sonntag kein so großes Hindernis. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr er gegen 1.15 Uhr mit seinem Wagen zwei Poller und machte sich dann aus dem Staub. Zufällig beobachtete ein Polizist in Zivil den Unfall, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Zweibrücker Kollegen. Sie stellten den Unfallflüchtigen in der Rosengartenstraße. Er war geständig, musste aber dennoch Führerschein und Autoschlüssel abgeben. Ein Atemalkoholtest ergab etwas mehr als 1,7 Promille. Ihm drohen die Entziehung der Fahrerlaubnis sowie eine Geldstrafe.