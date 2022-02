Zwei Notfallsanitäter haben am Mittwoch beim Verwaltungsgericht des Saarlandes einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung eingereicht, in dem sie die Feststellung der „Nichtgeltung der Impfpflicht in ihrem Fall“ begehren, teilt ein Sprecher mit. Hintergrund sei das Infektionsschutzgesetz, das ab 15. März eine einrichtungsbezogene Corona-Impfung für Rettungsdienste vorschreibt.