Als Spaziergänger am Donnerstagabend bei der Polizei einen Einbruch ins Freibad im saarländischen Völklingen meldeten, hätten sie sich wohl kaum gedacht, was sich hinter dem Vorfall verbergen würde. Klar war zunächst nur, dass jemand mit einer Eisenstange eine Scheibe eingeschlagen hatte. Als die Polizei kurz darauf am Schwimmbad vorfuhr, stießen die Beamten dort auf zwei neunjährige Kinder aus Völklingen. Dieses Duo sei es gewesen, das die Scheibe eines ehemaligen Restaurants eingeschlagen hatte und in den Innenraum eingedrungen sei. Ein Zeuge habe die Kinder bei diesem Treiben gefilmt und sie dann an weiteren Untaten gehindert. Die Neunjährigen hätten sich geständig gezeigt. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Die Polizei leitete gegen die strafunmündigen Kinder ein Ermittlungsverfahren ein. Jugendsachbearbeiter vom Kriminaldienst werden sie im Beisein ihrer Eltern vernehmen.