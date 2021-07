Am Dienstag hat das Gesundheitsamt der Südwestpfalz zwei weitere Corona-positiv-Fälle gezählt: einen in Pirmasens und einen in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Damit steigt die Inzidenz heute auf 2 im Landkreis, auf 5 in Pirmasens. In Zweibrücken bleibt sie bei 9.