Seit Dienstag sind in der Südwestpfalz vier Menschen an beziehungsweise mit ihrer Corona-Infektion verstorben. Darunter sind zwei Frauen aus Zweibrücken.

Bei den betroffenen Zweibrückerinnen handelt es sich laut Gesundheitsamt um eine ungeimpfte Dame über 90 und um eine etwa zehn Jahre jüngere Frau, die viermal geimpft war. In Pirmasens seien ein Mann über 80 und eine zehn Jahre ältere Frau mit Covid-Infektion verstorben. Beider Impfstatus sei unbekannt.

Die Siebentages-Inzidenz für Zweibrücken ist auf 534 angestiegen. In Pirmasens beträgt sie 292 und im Landkreis Südwestpfalz 481. Am Freitag lagen 15 Corona-Patienten stationär in den drei südwestpfälzischen Krankenhäusern. Bei fünf weiteren Klinik-Patienten hat sich ein Infektionsverdacht bislang noch nicht bestätigt.

Besuch zweier Seniorenheime beschränkt

In der Südwestpfalz wurden seit Dienstag 509 neue Corona-Fälle amtlich bestätigt. Davon entfallen 117 auf Zweibrücken, 70 auf Pirmasens, 64 auf die Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land und 68 auf die VG Thaleischweiler-Wallhalben.

Positiv getestet wurden unter anderem zwei Betreuungskräfte im Kindergarten Wallhalben und eine in der Kita Maßweiler, fünf Kinder in der Thomas-Mann-Grundschule, ein Mädchen an der Canadaschule, ein Grundschüler in Maßweiler sowie ein Kind in der Kita bei den Fuchslöchern. Im Seniorenheim Haus Kana wurde eine Besuchsbeschränkung für einen Wohnbereich bis 7. Oktober verfügt, im Johann-Hinrich-Wichern-Haus für einen Wohnbereich bis 2. Oktober.